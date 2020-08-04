Для беспилотников напишут правила движения

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Концепция интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России должна появиться до конца года, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В её рамках до 2026 года будут проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, отработаны новые технологии в зонах интеграционного тестирования, а также созданы и отработаны сценарии интеграции на моделирующих комплексах.

Неурегулированность использования БПЛА создаёт угрозу охраняемым объектам, общественной безопасности, а также может нарушать неприкосновенность частной жизни граждан, — рассказал «Парламентской газете» Бондарев.

По его словам, в нормативно-правовом регулировании нуждаются вопросы обеспечения безопасности беспилотных воздушных судов, создание условий для развития этого рынка, использования воздушного пространства для совместных полётов пилотируемой и беспилотной авиации, а также предотвращения употребления БПЛА в противоправных целях: для совершения терактов, доставки контрабанды или вражеской разведки. Озабоченность законодателей вызывает массовая доступность беспилотников массой до 30 кг, уведомительный порядок использования воздушного пространства, отсутствие средств их контроля и сложность прекращения полёта при выявлении неправомерных действий.

Для перехода к совместным полётам беспилотных и пилотируемых воздушных судов Минтранс вместе с заинтересованными структурами разработал проект Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, издание которой ожидается до конца 2020 года, — подчеркнул Бондарев.

Как писал NEWS.ru, подразделения по борьбе с беспилотниками Южного военного округа (ЮВО) РФ во время внезапной проверки боеготовности ВС России отбили нападение дронов условного противника на юге страны. Летательные аппараты, по легенде учений, попытались уничтожить пункты управления. При отражении «нападения», личный состав использовал комплексы радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Красуха». К манёврам привлекли около 300 военнослужащих ЮВО и более 20 единиц военной спецтехники.