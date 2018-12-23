Загитова обратилась к фанатам после поражения на ЧР

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Алина Загитова

Фигуристка Алина Загитова обратилась к болельщикам после неудачного выступления на чемпионате России в Саранске. Она также поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе.

«Дорогие болельщики! От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время чемпионата России в Саранске. Отдельное СПАСИБО Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной. В этот раз не всё получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни», — написала спортсменка в Instagram.

Золото на первенстве страны выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Загитова с двумя падениями в произвольной программе осталась пятой (212,03).

Чемпионат России завершился 23 декабря. По его итогам уже сформирован состав команды на первенство Европы. В Минск в январе отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Призёры и победительница чемпионата страны пока выступают в ранге юниорок и претендовать на попадание в состав команды не могут.

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