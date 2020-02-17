https://static.news.ru/photo/9280bace-51ad-11ea-a413-fa163e074e61_660.jpg Гарри Грегг Фото: imago sportfotodienst/www.imago-images.de/Global Look Press

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и Северной Ирландии по футболу Гарри Грегг, переживший авиакатастрофу в Мюнхене, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Голкипер выступал за «МЮ» с 1957 по 1966 год. Он находился на борту самолёта, который разбился в 1958 году в Мюнхене. Спортсмен получил прозвище Герой Мюнхена, после авиакатастрофы он вытаскивал из-под обломков людей, среди них был одноклубник Бобби Чарльтон, который жив до сих пор, и главный тренер команды Мэтт Басби.

На борту самолёта находились 44 человека. Выжил 21 пассажир. Среди них 9 игроков «МЮ», главный тренер, семь других пассажиров и четыре члена экипажа. Погибли 11 представителей команды, включая 8 игроков.

Гарри Грегг стал лучшим вратарём чемпионата мира 1958 года. Всего за сборную Северной Ирландии он сыграл 25 игр. В составе «Манчестер Юнайтед» выходил на поле в 210 матчах. Спортсмен закончил карьеру футболиста в 1967 году и занимался тренерской работой до 1987 года.

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