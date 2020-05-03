В США намерены снять фильм о российском боксёре Абдусаламове

https://static.news.ru/photo/4fbf84f8-8d3b-11ea-804b-fa163e074e61_660.jpg Магомед Абдусаламов Фото: Магомед [Маго] Абдусаламов/vk.com

Друг семьи спортсмена Магомеда Абдусаламова Сурхай Сунгуров сообщил о планах снять в Голливуде фильм о боксёре.

Мы хотим описать путь, который он прошёл, в книге. Это будет не автобиографическая книга, а мотивационная. Чтобы она служила мотивацией для людей, которые оказались в тяжёлой ситуации, причём не только в спорте. Книгу мы планируем выпустить в этом году, — заявил Сунгуров.

По словам товарища Абдусаламова, ему уже поступило несколько предложений из Голливуда написать сценарий по такой книге и снять фильм, информирует ТАСС.

Абдусаламов провёл свой последний бой 2 ноября 2013 года. В ходе поединка он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, перелом руки и челюсти. Его доставили в больницу, где он перенёс инсульт. Врачи поместили спортсмена в искусственную кому.

Семья бойца подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Американские власти согласились выплатить семье спортсмена $22 млн.

NEWS.ru ранее опубликовал интервью с российским боксёром Алексеем Папиным. Спортсмен рассказал о рисках и трагедиях в профессиональном спорте.