В ПКР объяснили, почему невозможно оспорить отстранение россиян от ОИ

В Паралимпийском комитете России (ПКР) заявили, что правила Международного паралимпийского комитета (МПК) не позволяют России оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Ранее МПК не разрешил атлетам из РФ участвовать в Играх.

В ПКР сослались на правило, в соответствии с которым МПК имеет полномочия в любое время отказать любому спортсмену в участии в соревнованиях без указания оснований.

Изначально МПК допустил российских паралимпийцев до Игр, но затем изменил решение, так как многие национальные комитеты выступили против.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Пекине за день до соревнований является несправедливым и незаконным. Парламентарий отметил, что надеется на «победу здравого смысла» в МПК и принятие нового решения в пользу атлетов из РФ.

Свищёв также рассказал, что вердикт Международного паралимпийского комитета будет оспорен.