В ПКР объяснили, почему невозможно оспорить отстранение россиян от ОИ

В ПКР объяснили, почему невозможно оспорить отстранение россиян от ОИВ ПКР заявили, что правила МПК не позволяют оспорить решение о недопуске россиян к ОИ
В Паралимпийском комитете России (ПКР) заявили, что правила Международного паралимпийского комитета (МПК) не позволяют России оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Ранее МПК не разрешил атлетам из РФ участвовать в Играх.
В ПКР сослались на правило, в соответствии с которым МПК
Изначально МПК допустил российских паралимпийцев до Игр, но затем изменил решение, так как многие национальные комитеты выступили против.
Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Пекине за день до соревнований является несправедливым и незаконным. Парламентарий отметил, что надеется на «победу здравого смысла» в МПК и принятие нового решения в пользу атлетов из РФ.
Свищёв также рассказал, что вердикт Международного паралимпийского комитета будет оспорен.