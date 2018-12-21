Тарасова отказалась придираться к Загитовой

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Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате России в Саранске.

«Это был самый лучший прокат. Просто изумительный. Можно бы было к чему-то придраться, но не к чему», — передаёт слова Тарасовой Sports.ru.

Тренер добавила, что Загитова в программе была «как пушинка».

Загитова выиграла короткую программу, получив 80,62 балла.

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Медведева упала и проиграла Загитовой, писал News.ru.