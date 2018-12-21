Тарасова отказалась придираться к Загитовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате России в Саранске.
«Это был самый лучший прокат. Просто изумительный. Можно бы было к чему-то придраться, но не к чему», — передаёт слова Тарасовой Sports.ru.
Тренер добавила, что Загитова в программе была «как пушинка».
Загитова выиграла короткую программу, получив 80,62 балла.
Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря.
Медведева упала и проиграла Загитовой, писал News.ru.