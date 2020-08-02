Сёмин прокомментировал слова украинского тренера о «хлюпике»

https://static.news.ru/photo/0ecda30c-d50d-11ea-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юрий Сёмин прокомментировал слова президента украинского клуба, назвавшего его «хлюпиком». По словам тренера московского «Локомотива» и киевского «Динамо», президент Суркис не допустил «никаких оскорблений» в его адрес.

Суркис накануне сказал, что переезд Сёмина в Москву был вызван заботой об акциях «железнодорожников», принадлежащих ему, пишет Sport24.

Но Сёмин расценил эти слова равнодушно:

Я очень уважаю Суркиса. Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес.

Сёмин тренировал киевское «Динамо» в 2007-2009 и 2010-2012 годах. За это время он один раз завоевал золотые медали чемпионата Украины. В еврокубках высшим достижением киевлян под его руководством стал выход в полуфинал Кубка УЕФА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал период работы Юрия Сёмина в команде. Он также добавил, что во второй приход Сёмина отношение к нему уже изменилось.