Шипулин назвал пандемию не временем для революций в Союзе биатлонистов

https://static.news.ru/photo/8bbef0ee-858c-11ea-8ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион мира, призёр Олимпийских игр и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин отказался баллотироваться в президенты Союза биатлонистов России. Бывший спортсмен назвал пандемию COVID-19 «не лучшим временем для того, чтобы совершать революцию в биатлоне».

Шипулин прокомментировал решение СБР о проведении внеочередных выборов президента — действующий глава организации Владимир Драчёв вступил в публичную конфронтацию с правлением СБР после утверждения новых тренеров биатлонных сборных.

Решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава, значит, люди, отвечающие за работу федерации, посчитали этот шаг необходимой мерой. Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР, не хочу сидеть на двух стульях, — цитирует Шипулина ТАСС.

Экс-биатлонист заявил, что нужно быстрее уладить конфликты и начать «думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса, в том числе в спорте».

Как писал NEWS.ru, Драчёв резко раскритиковал назначение старшими тренерами сборных гражданина Словении Владимира Королькевича и немецкого гражданина Роберта Кабукова. Президент СБР усомнился в компетенции наставников.