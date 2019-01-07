Самедов может обзавестись «Крыльями»

https://news.ru/storage/news/3bd8aaa4100df4325fc011acaedad99e/f88528f9-75ec-4e72-984c-b484db69bc91_850.jpg Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Александр Самедов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов близок к подписанию нового контракта. Его очередным клубом может стать самарский ФК «Крылья Советов».

Официальное объявление клуб сделает позже. Успешность же переговоров подтвердил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов, сообщает «Чемпионат».

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились», — заявил Шикунов.

Ранее News.ru сообщал, что 5 января «Спартак» расторг контракт с 34-летним Самедовым по обоюдному согласию сторон. Полузащитник является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе команды в 2002 году.