Россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону

Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци победила в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (16,07.1). Второе время показала француженка Анаис Шевалье с отставанием в 5,3 секунды, третье — шведка Ханна Эберг (+15,0).

