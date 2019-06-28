https://static.news.ru/photo/9c50cc24-9b1e-11e9-a5bf-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин (справа) Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко прибыл в Минск, чтобы посетить церемонию закрытия II Европейских игр.

Две недели назад на переговорах в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества главы России и Белоруссии договорились о новой двусторонней встрече в ближайшее время. 28 июня Лукашенко принимал президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По итогам встречи он заявил, что не исключает возможности проведения трёхсторонних переговоров. Рахмон также посетит церемонию закрытия Европейских игр.

II Европейские игры начались в Минске 21 июня. В общекомандном зачёте лидирует Россия. Второе место занимает Белоруссия, а третье — Италия. На церемонии их открытия присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее News.ru писал о том, что сборная России досрочно стала победителем медального зачёта Европейских игр в Минске.