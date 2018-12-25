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Оздоев воротит нос от предложения «Крыльев»

Магомед Оздоев Сергей Лантюхов/News.ru

Магомед Оздоев

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в зимнее трансферное окно может покинуть Санкт-Петербург. 26-летний хавбек недоволен тем, что практически не играет в команде Сергея Семака.

У Оздоева, как сообщают «Известия», есть предложение от «Крыльев Советов». Самарский клуб рассчитывает взять полузащитника в аренду до конца сезона. Сам футболист не горит желанием бороться за выживание.

В текущем сезоне Оздоев сыграл за «Зенит» в трёх матчах и не отметился результативными действиями. В стан «сине-бело-голубых» Магомед перебрался из «Рубина» в 2017 году.


#футбол #КрыльяСоветов #Зенит #МагомедОздоев
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