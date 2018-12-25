Оздоев воротит нос от предложения «Крыльев»

https://news.ru/storage/news/14c860209f47f541096556424dd19727/a8ffbfc3-198f-4b44-b633-dee1eb2851dc_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Магомед Оздоев

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в зимнее трансферное окно может покинуть Санкт-Петербург. 26-летний хавбек недоволен тем, что практически не играет в команде Сергея Семака.

У Оздоева, как сообщают «Известия», есть предложение от «Крыльев Советов». Самарский клуб рассчитывает взять полузащитника в аренду до конца сезона. Сам футболист не горит желанием бороться за выживание.

В текущем сезоне Оздоев сыграл за «Зенит» в трёх матчах и не отметился результативными действиями. В стан «сине-бело-голубых» Магомед перебрался из «Рубина» в 2017 году.