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Орсер рассказал о проблемах Медведевой

Евгения Медведева и Брайан Орсер Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева и Брайан Орсер

спорт [ версия для печати ]

Канадский тренер по фигурному катанию и наставник россиянки Евгении Медведевой признался, что внушает своей подопечной, что она больше не сверхчеловек. На прошедшем чемпионате России фигуристка заняла 7-е место.

«Повторяю ей, что она больше не 15-летняя девочка, больше не тот сверхчеловек, как ее называли люди», — сказал Орсер в интервью YouTube-каналу John Wilson Blades.

По мнению канадского специалиста, Медведева хочет доказать окружающим, что сделала правильный выбор, переехав в Канаду. Орсер добавил, что уже наблюдаются улучшения по сравнению с прошлыми годами.

Золотую медаль чемпионата России выиграла юниорка Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не вошла в состав команды на предстоящий чемпионат Европы. На турнир в составе команды отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Ранее News.ru сообщал, что российская фигуристка Алина Загитова приступила к разучиванию четверного прыжка.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
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