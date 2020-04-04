Несколько клубов Бундеслиги оказались на грани банкротства

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Как минимум четыре клуба немецкой Бундеслиги оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Kicker .

Причиной называется отсутствие выплат по контрактам со спонсорами и телевидением. Кроме того, обанкротиться рискуют девять клубов второго дивизиона Бундеслиги.

Отмечается, что клубы объявят о самоликвидации в мае или июне, если матчи чемпионата страны не возобновятся.

Как писал NEWS.ru, владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за пандемии коронавируса. В самом клубе отнеслись к инициативе с пониманием. Сообщается, что «Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения приморских хоккеистов.