Непряева победила на первом этапе «Тур де Ски»

Лыжница из России Наталья Непряева пришла первой к финишу в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски».
Результат Непряевой — 23 минуты 19,9 секунды. На 0,3 секунды от неё отстала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг. Третьей пришла россиянка Анастасия Седова.
Ранее News.ru писал о том, что российский боец смешанного стиля Пётр Ян выиграл поединок против бразильца Дугласа Силвы ди Андради в рамках турнира UFC 232 в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).