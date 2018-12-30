Непряева победила на первом этапе «Тур де Ски»

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Наталья Непряева

Лыжница из России Наталья Непряева пришла первой к финишу в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Результат Непряевой — 23 минуты 19,9 секунды. На 0,3 секунды от неё отстала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг. Третьей пришла россиянка Анастасия Седова.

Ранее News.ru писал о том, что российский боец смешанного стиля Пётр Ян выиграл поединок против бразильца Дугласа Силвы ди Андради в рамках турнира UFC 232 в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).