Названо имя возможного соперника для последнего боя Фёдора Емельяненко Глава Bellator Кокер: Емельяненко хочет провести последний бой с американцем Бейдером

Фото: Социальные сети

Американская спортивная организация Bellator рассмотрит желание российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко провести свой последний бой против чемпиона промоушена в тяжёлом весе представителя США Райана Бейдера. Об этом сообщил глава организации Скотт Кокер.

Емельяненко в августе 2019 года проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте поединка. По словам Кокера, он общался с россиянином и тот хочет провести ещё один бой.

Ему предстоит последний бой по контракту. Он сказал мне, что хочет закончить карьеру. Я не говорил об этом с Бейдером. Федору сложно отказать. Мы обязательно обсудим этот вариант. Контракты еще не подписаны, но мы точно обсудим возможность этого боя, — заявил Кокер в интервью MMAJunkie.

Российскому спортсмену Фёдору Емельяненко 45 лет. За время карьеры в ММА он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Американцу Бейдеру 39 лет. Он побеждал 30 раз, также потерпел семь поражений.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что хочет организовать бой своему соотечественнику Фёдору Емельяненко. Экс-боец смешанных единоборств уточнил, что поединок известного тяжеловеса может состояться в лиге Eagle FC.