«Наступила на лыжи»: норвежка обвинила россиянку в подставе на «Тур де Ски»

Российскую лыжницу Наталью Непряеву обвинили в том, что она наступила на лыжи соперницы во время масс-старта на «Тур де Ски». С таким заявлением выступила спортсменка из Норвегии Хейди Венг, которая отметила, что из-за этого она не смогла ускориться, сообщает издание NRK.

Непряева наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться. Я не была сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Не выключилась из борьбы, но было неприятно, — рассказала Венг.

Известно, что россиянка Наталья Непряева выиграла золотую медаль в женском масс-старте классическим стилем. С большим отрывом второй финишировала Хейди Венг. Благодаря этой победе российская спортсменка захватила лидерство в общем зачёте Кубка мира.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о желании выступать на соревнованиях. Она отметила, что фигурное катание и эмоции, которые она от него получает, до сих пор не отпустили её, поэтому она не завершает карьеру, хоть физическая форма не позволяет ей выступать на высшем уровне. Алина Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. В настоящее время она работает спортивным журналистом и комментатором.