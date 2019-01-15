Медведевой для участия в ЧМ предпочли Туктамышеву

https://news.ru/storage/news/7b36836e4955e8f7de7afd17ecdcbb53/1ba0f1f2-fef4-4b24-b642-9ba12467e542_850.jpg Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева

Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о шансах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой попасть в команду на чемпионат мира-2019 в Японии.

По мнению спортсменки, у Медведевой остаются шансы в случае неудачного выступления одной из россиянок на чемпионате Европы в Минске, хотя лучше бы путёвку отдали пропустившей из-за болезни первенство страны Елизавете Туктамышевой.

«Я, конечно, больше за Лизу. Во-первых, она питерская. Пропустила чемпионат России. Я знаю, что Лиза может хорошо кататься, а Женя в этом сезоне была не очень уверена», — цитирует её «Спорт День за Днём».

На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го Медведева заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионаты Европы 2019 года. Там Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Как писал News.ru, Медведева пообещала вернуться в Россию через несколько лет.