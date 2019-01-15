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Медведевой для участия в ЧМ предпочли Туктамышеву

Евгения Медведева Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о шансах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой попасть в команду на чемпионат мира-2019 в Японии.

По мнению спортсменки, у Медведевой остаются шансы в случае неудачного выступления одной из россиянок на чемпионате Европы в Минске, хотя лучше бы путёвку отдали пропустившей из-за болезни первенство страны Елизавете Туктамышевой.

«Я, конечно, больше за Лизу. Во-первых, она питерская. Пропустила чемпионат России. Я знаю, что Лиза может хорошо кататься, а Женя в этом сезоне была не очень уверена», — цитирует её «Спорт День за Днём».

На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го Медведева заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионаты Европы 2019 года. Там Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Как писал News.ru, Медведева пообещала вернуться в Россию через несколько лет.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #ЕлизаветаТуктамышева
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