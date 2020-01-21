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Бывший министр спорта РФ ​Павел Колобков заявил, что планирует в дальнейшем работать на благо российского спорта в новом качестве.

За три с небольшим года мне и моей команде удалось усовершенствовать систему управления спортом. Я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве, — приводит слова Колобкова...