Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Новый министр спорта России Олег Матыцин планирует провести рабочую встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Планирую встречаться с представителями WADA и РУСАДА в ближайшее время, мы должны скоординировать свою деятельность, — цитирует Матыцина «Чемпионат».

Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.

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