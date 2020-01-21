Новый министр спорта России Олег Матыцин планирует провести рабочую встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Планирую встречаться с представителями WADA и РУСАДА в ближайшее время, мы должны скоординировать свою деятельность, —
цитируетМатыцина «Чемпионат».
Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен