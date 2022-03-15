Магомед Анкалаев дал прогноз на поединок Крылова и Крейга

Российский боец полутяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поделился ожиданиями от встречи своих бывших соперников россиянина Никиты Крылова и американца Пола Крейга. Спортсмен считает, что Крылов без труда одолеет американского бойца.

Я не думаю, что Крейг окажется тяжёлым соперником для Крылова. Мой бой с ним проходил достаточно легко. В конце я допустил ошибку, и всё повернулось в его пользу. Поэтому я думаю, что Крылов легко победит. Он хорошо борется и давно в спорте. Никита не повторит мою ошибку, — сказал Анкалаев.

При этом Магомед отметил, что считает Крылова самым сильным соперником в своей профессиональной карьере.

Анкалаев в 2018 году проиграл Крейгу удушающим приёмом на последней секунде боя. В 2021 году Магомед единогласным судейским решением одолел Крылова.

Встреча Крылова и Крейга состоится на турнире UFC Fight Night 204, который должен пройти в Лондоне 19 марта. В нём также примет участие российский боец Тимур Валиев, который проведёт бой против валлийца Джека Шора.

13 марта Анкалаев одержал победу на турнире UFC Fight Night 203. Соперником россиянина был бразилец Тьяго Сантос, который потерпел поражение судейским решением.