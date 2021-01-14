«Гимн РФ никто не знает»: Лоза об идее использовать «Катюшу» на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/f8e00318-5686-11eb-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал данные о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Наш гимн РФ никто не знает, никто не поёт, никто слов не знает. «Катюшу» будут петь с большим удовольствием, — отметил Лоза в беседе с Championat.com.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Ранее NEWS.ru писал, что знаменитый тренер, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал предложение комитета спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».