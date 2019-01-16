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Курашов превратит Красноярск в лучший центр фристайла

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов Сергей Булкин/News.ru

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов

спорт [ версия для печати ]

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил, что рассматривает спортивный кластер «Сопка» как центр мирового фристайла.

«Наша задача — сделать из Красноярска мировой центр фристайла. Эту возможность рассматривает и директор по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS), который побывал здесь с рабочим визитом в ноябре», — приводит слова Курашова пресс-служба оргкомитета Универсиады.

Курашов также отметил, что именно в Красноярске располагается одна из ключевых российских школ по фристайлу, в которой обучают всем дисциплинам этого вида спорта.

Универсиада в Красноярске состоится с 2 по 12 марта.

News.ru ранее сообщал, что тренерский штаб сборной России по кёрлингу объявил состав на Универсиаду.


#Универсиада-2019 #фристайл
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