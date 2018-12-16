Конькобежец Кулижников упустил золото на КМ

https://news.ru/storage/news/37ea0780f5ea83ae1db9e02d0d619f8b/acf02a42-5196-4f6f-ad7c-297c93d2459f_850.jpg Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Павел Кулижников

Голландский конькобежец Кьелд Нейс стал первым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Херенвене (1.07,803). Второе и третье время показали россияне Павел Кулижников (1.07,930) и Денис Юсков (1.07,953).

Накануне Кулижников занял первое место на дистанции 500 метров. Результат 24-летнего спортсмена составил 34,494 секунды.

Россиянин — двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Он также обладатель Кубка мира 2015 года в общем зачёте и двух Малых глобусов на дистанциях 500 и 1000 м. Кулижников стал первым в истории россиянином, выигравшим Большой хрустальный глобус в коньках.

Как писал News.ru, Кулижников выиграл польский этап Кубка мира.