USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,268 $   Brent54.57 $ Bitcoin3,771.03 $
МОСКВА-9°C10:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Канада и Чехия стартовали с побед на молодёжном ЧМ

Оуэн Типпет Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оуэн Типпет

спорт [ версия для печати ]

В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. На «Роджерс Арене» в Ванкувере прошли первые матчи группового этапа.

Хозяева турнира — сборная Канады — разгромили датчан со счётом 14:0 (3:0, 5:0, 6:0). Форвард «Анахайма» Максим Комтуа забросил пять шайб. Его партнёр — Морган Фрост — оформил хет-трик, дублем отметился Оуэн Типпет из «Флориды».

В другой игре группы А команда Чехии в овертайме сумела переиграть ровесников из Швейцарии — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Победную шайбу записал на свой счёт Давид Квасничка из «Литомержице».

Наша молодёжная сборная начнёт выступления в Канаде в ночь на 28 декабря. В соперниках у команды Валерия Брагина датчане.

Ранее News.ru сообщал, что капитаном нашей «молодёжки» на предстоящем турнире будет Клим Костин из «Сан-Антонио».


#хоккей #молодежнаясборнаяРоссии #ВалерийБрагин
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
спорт 09:07, 27 декабря 2018
Буффон останется в ПСЖ
спорт 08:58, 27 декабря 2018
Саханович сравнила себя с Медведевой
спорт 08:46, 27 декабря 2018
В «Реале» Моуринью останется без Рамоса
Лента новостей
технологии 10:00
Подписчики PS Plus получат в январе Steep и Portal Knights
спорт 09:57
Легкоатлету Лысенко поможет иностранный адвокат
экономика 09:49
Россияне не могут попасть за рубеж из-за долгов
экономика 09:48
Автомобильный рынок в России в 2019 году ждёт рост цен
спорт 09:42
Глава КДК РФС рассказал о штрафах в российском футболе
Другие новости
спорт 09:57
Легкоатлету Лысенко поможет иностранный адвокат
спорт 09:42
Глава КДК РФС рассказал о штрафах в российском футболе
спорт 09:20
Нурмагомедов назвал лучшего тренера года
спорт 09:15
Олейник: нет повода гордится результатами сборной на ЧМ-2018
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top