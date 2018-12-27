Канада и Чехия стартовали с побед на молодёжном ЧМ

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Оуэн Типпет

В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. На «Роджерс Арене» в Ванкувере прошли первые матчи группового этапа.

Хозяева турнира — сборная Канады — разгромили датчан со счётом 14:0 (3:0, 5:0, 6:0). Форвард «Анахайма» Максим Комтуа забросил пять шайб. Его партнёр — Морган Фрост — оформил хет-трик, дублем отметился Оуэн Типпет из «Флориды».

В другой игре группы А команда Чехии в овертайме сумела переиграть ровесников из Швейцарии — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Победную шайбу записал на свой счёт Давид Квасничка из «Литомержице».

Наша молодёжная сборная начнёт выступления в Канаде в ночь на 28 декабря. В соперниках у команды Валерия Брагина датчане.

Ранее News.ru сообщал, что капитаном нашей «молодёжки» на предстоящем турнире будет Клим Костин из «Сан-Антонио».