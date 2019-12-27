https://static.news.ru/photo/a6970566-2888-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

Я нахожусь в отпуске со вчерашнего дня. Но я вижу в почте письмо-уведомление, я стою в копии этого сообщения. Да, всё отправили. Ждём дальнейшие результаты, — сообщила корреспонденту NEWS.ru заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. РУСАДА приняло рекомендации набсовета по оспариванию санкций WADA.