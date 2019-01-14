USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,292 $   Brent59.39 $ Bitcoin3,546.65 $
МОСКВА-2°C17:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Фуркаду отказали в статусе морального судьи для Логинова

Мартен Фуркад (справа) Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst/Global Look Press

Мартен Фуркад (справа)

спорт [ версия для печати ]

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вайшманн заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад не имеет права судить о моральных качествах других спортсменов, в частности, российского биатлониста Александра Логинова.

По словам Вайшманна, Фуркаду стоит обратить внимание на индивидуальные истории отстранённых спортсменов. Специалист убеждён, что нельзя одинаково смотреть на все допинговые дела.

«Его заявления дают основания верить, что он не готов принять возвращение спортсмена после отбытия дисквалификации за применение допинга. Такая логика заставляет требовать пожизненное отстранение для всех, кто нарушил антидопинговые правила», — цитируют адвоката «РИА Новости».

Легков — чемпион в марафоне на 50 километров и серебряный призёр в эстафете на зимних Олимпийских играх 2014 года. Он также вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года. В сезоне 2012/13 Легков стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира. В декабре 2016 года лыжник был отстранён от участия в гонках из-за нарушения антидопинговых правил. Его результаты на Играх 2014 года были аннулированы. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалификация была признана необоснованной и отменена, результаты на Олимпиаде в Сочи оставлены в силе.

Логинов также был обвинён в употреблении запрещённых препаратов. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию и вернулся в спорт в 2016 году. Фуркад выразил мнение, что россиянин должен извиниться за инцидент с допингом. Француз отказался уважать Логинова и назвал его победу в спринте на завершившемся накануне этапе Кубка мира в Оберхофе позором.

Как писал News.ru, принёсшая победу в эстафете Юрлова пропустит этапы КМ.


#допинг #биатлон
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
спорт 17:24, 14 января 2019
Мик Шумахер продолжит дело отца в «Феррари»
спорт 17:07, 14 января 2019
Футболиста заподозрили в мятеже и посадили в тюрьму
спорт 16:48, 14 января 2019
Зайцева прокомментировала «наезды» на Логинова
Лента новостей
общество 17:43
Суд просит оштрафовать адвоката за удар пристава
экономика 17:39
Мир стоит на пороге глобального экономического кризиса
в мире 17:38
Сирийца подозревают в убийстве австрийки
происшествия 17:37
Тепло подадут в пострадавший от взрыва дом в Шахтах
общество 17:27
Законопроект о системах газовой безопасности внесли в ГД
Другие новости
спорт 17:24
Мик Шумахер продолжит дело отца в «Феррари»
спорт 17:20
Готовьте попкорн и миллионы: Диас снова атаковал Хабиба
В противостоянии Нурмагомедова и Макгрегора появилась третья сторона
спорт 17:07
Футболиста заподозрили в мятеже и посадили в тюрьму
спорт 16:48
Зайцева прокомментировала «наезды» на Логинова
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top