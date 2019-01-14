Фуркаду отказали в статусе морального судьи для Логинова

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Мартен Фуркад (справа)

Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вайшманн заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад не имеет права судить о моральных качествах других спортсменов, в частности, российского биатлониста Александра Логинова.

По словам Вайшманна, Фуркаду стоит обратить внимание на индивидуальные истории отстранённых спортсменов. Специалист убеждён, что нельзя одинаково смотреть на все допинговые дела.

«Его заявления дают основания верить, что он не готов принять возвращение спортсмена после отбытия дисквалификации за применение допинга. Такая логика заставляет требовать пожизненное отстранение для всех, кто нарушил антидопинговые правила», — цитируют адвоката «РИА Новости».

Легков — чемпион в марафоне на 50 километров и серебряный призёр в эстафете на зимних Олимпийских играх 2014 года. Он также вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года. В сезоне 2012/13 Легков стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира. В декабре 2016 года лыжник был отстранён от участия в гонках из-за нарушения антидопинговых правил. Его результаты на Играх 2014 года были аннулированы. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалификация была признана необоснованной и отменена, результаты на Олимпиаде в Сочи оставлены в силе.

Логинов также был обвинён в употреблении запрещённых препаратов. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию и вернулся в спорт в 2016 году. Фуркад выразил мнение, что россиянин должен извиниться за инцидент с допингом. Француз отказался уважать Логинова и назвал его победу в спринте на завершившемся накануне этапе Кубка мира в Оберхофе позором.

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