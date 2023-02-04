Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу LIFE: Роману Костомарову могут ампутировать ногу из-за прогрессирующей гангрены

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Роман Костомаров

Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову могут ампутировать ногу, так как гангрена продолжает прогрессировать, сообщает Life со ссылкой на источник в медицинских кругах. Собеседник издания отметил, что некроз тканей перешел на стопы. По его словам, в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени обнаружены пузырьки газа, которые свидетельствуют о наличии инфекции.

Для спасения жизни Костомарову могут ампутировать ногу. Некроз уже перешёл на стопы. Также выявлено наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени, что означает наличие в ней инфекции, — сказано в публикации.

Автор материала уточняет, что врачи пытаются найти причину такого быстрого омертвения тканей и остановить процесс. Специалисты хотят провести стентирование, но не уверены в положительном исходе.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. СOVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.