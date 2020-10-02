Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве пройдёт в Москве 20–29 ноября

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Руководство Международной федерации спортивного скалолазания (IFSG) подтвердило, что чемпионат Европы по скалолазанию в Москве состоится, как и планировалось.

Континентальные соревнования имеют статус отборочных турниров к Олимпийским играм в Токио. Во время проведения чемпионатов будут приняты все меры безопасности для защиты от коронавируса спортсменов, членов делегаций и официальных лиц, передаёт ТАСС.

Мы рады этому непростому решению, которое принял исполнительный совет IFSC в современных условиях. Отборочные мероприятия на первые для нашего вида спорта Олимпийские игры — важные события для миллионов скалолазов. И они должны пройти по плану в условиях реальной борьбы на скалодроме, — прокомментировал решение IFSG глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Проведение чемпионата Европы было назначено на 20–27 марта 2020 года, но из-за пандемии трижды переносилось. Турнир является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как писал NEWS.ru ранее, организаторы этапа Кубка мира в финском Контиолахти заявили, что в ноябре и декабре примут два этапа по биатлону. Также они рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.