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Бывший гонщик «Формулы-1» планирует выступить в «Дакаре»

Фернандо Алонсо Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фернандо Алонсо

спорт [ версия для печати ]

Бывший гонщик «Формулы-1» команды «Макларен» испанец Фернандо Алонсо может выступить в ралли «Дакар» в 2020 году. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

На данный момент испанский пилот готовится к гонке «24 часа Ле-Мана». Однако позднее он может рассмотреть вариант с участием в «Дакаре», а также принять участие в ралли-заездах на территории Италии, Венгрии и Польши в текущем году. При этом существует вариант, в котором Фернандо Алонсо выступит в ралли-рейде «Шелковый путь» в июле и «Ралли Марокко» в октябре.

Фернандо Алонсо — действующий чемпион гонки «24 часа Ле-Мана». Летом 2018 года гонщик объявил о завершении выступлений в «Формуле-1».

News.ru сообщал ранее, что двукратный чемпион мира серии «Формула-1» испанский гонщик Фернандо Алонсо может стать акционером компании «Макларен Рейсинг».


#Формула-1 #ФернандоАлонсо #Дакар
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