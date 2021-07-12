Боксера Фьюри могут привлечь к ответственности за связь с наркомафией

Действующий чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри может быть привлечён к уголовной ответственности за связь с главй ирландской криминальной группировки Дэниелом Кинаханом. Об этом сообщает газета Times.

Во вторник, 12 апреля, Госдепартамент США в рамках программы по борьбе с наркотиками объявил о вознаграждении в размере $5 млн за информацию о местонахождении Кинахана, его брата и отца. Все они состоят в ирландской преступной группировке, которую в СМИ называют «Кинаханским картелем». Он специализируется на контрабанде наркотиков и огнестрельного оружия в Ирланию, Великобританию и страны Западной Европы.

То, что было неявным, теперь стало абсолютно явным, и если вы имеете дело с этими лицами, которые находятся в розыске, вы попадете под уголовную ответственность, как соучастники. <...> Я хочу попросить деятелей бокса обратить внимание на свою совесть и честность ведения бизнеса с точки зрения закона, — заявил комиссар полиции Ирландии Дрю Харрис.

44-летний Кинахан являлся крупным боксерским промоутером, в 2012 году он вместе с ирландским боксером Мэтью Маклином основал компанию MTK Global, контракт с которой имеет, частности, действующий чемпион мира Фьюри. В 2017 году MTK Global официально разорвала связи с Кинаханом, но в мае 2020 года признала, что он может быть советником бойцов, интересы которых представляет компания.