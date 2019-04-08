Минувший год запомнится любителям футбола не только тем, что «Золотой мяч» наконец-то дали не Месси или Роналду, но и тем, что последний бросил «Реал» и перебрался в «Ювентус». Испанцы, кстати, остались не только без своего лучшего футболиста, но и без топового тренера — Зинедин Зидан оставил свой пост. News.ru решил разобраться во всех значимых событиях, которые произошли в мировом футболе в 2018 году.

Роналду бросил «Реал» ради «Ювентуса»

Мало кто мог реально подумать, что Криштиану Роналду решится на глобальные перемены в своей карьере. Все слухи об уходе из «Реала» рассматривались лишь как небольшая битва за хорошие условия в контракте, а не что-то серьёзное. Но Криш взял, да и уехал в Италию, пополнил состав «Ювентуса».

Во многом, кстати, это было связано ещё и с тем, что стан мадридцев покинул главный тренер Зинедин Зидан. Роналду, видимо, осознал, что дальше в Испании хорошо уже не будет, плюс местные «налоговики» уже стали сильно «прессовать» лидера «Реала». Лучший вариант — начать новую жизнь и в новом месте. Тут Турин пришёлся ко двору.

Криштиану Роналду в матче «Турин» — «Ювентус» Matt McNulty/imago sportfotodienst/Global Look Press

Испанский гранд получил за 33-летнего Роналду более 100 млневро, тогда как победитель серии, А — возможность привлечь дополнительный маркетинговый заработок, а также шанс наконец-то завоевать заветный трофей Лиги чемпионов. По крайней мере, у португальца победы заложены в крови, теперь лишь надо грамотно им распорядиться.

Время Модрича

Вряд ли кто-то ожидал, что в соперничество Роналду и Лионеля Месси за «Золотой мяч» сможет влезть кто-то ещё. Но Аргентина и Португалия провалились на чемпионате мира — 2018, а Хорватия вместе с Лукой Модричем дошла до финала турнира. Да, виктория не удалась, французы смогли взять себе долгожданный титул, но Модрича всё равно отметили — именно он и тащил «шашечных» весь турнир к успеху.

Лука Модрич Сергей Лантюхов/News.ru

В довершение всего похожий трофей (а мы тут говорим о мячишке золотом) хорватскому кудеснику вручил и «Франс Футбол». Это, кстати, вызвало определённые споры, ведь за чемпионат мира хавбек награду уже получил, а этот «золотой мяч» вручали за выдающуюся игру на протяжении всего сезона. Вряд ли Модрич смог себя проявить осенью, где «Реал» выглядел лишь бледной тенью себя самого. Но футболист и тут смог обойти Роналду и Месси, что раньше не удавалось даже великому Златану Ибрагимовичу. Да и вряд ли кто-то сможет повторить такой подвиг до тех пор, пока аргентинец и португалец продолжают творить волшебство на радость собравшейся публике.

Футбольные секреты всплыли на поверхность

Мы привыкли, что Викиликс выдаёт все секреты и гостайны разных стран у себя на портале, но с недавнего времени аналогичный проект появился и в мире футбола. Football Leaks сразу стал разоблачать все «серые» схемы при трансферах, «сливать» в Сеть информацию о махинациях в высших футбольных кругах.

Под руку попался даже владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлёв, который, как сообщается, имел свой процент со всех трансферов «монегасков». Значатся в расследованиях издания и «Манчестер Сити», чей контракт с шейхами был значительно завышен. Плюс говорилось, что зарплата экс главного тренера «горожан» Роберто Манчини выплачивалась через определённый фонд. Под подозрением в нарушении финансового fair-play оказались и ПСЖ с «Интером», но данная информация особого успеха не имела.

Килиана Мбаппе и Неймар Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парижан обвиняли в том, что они купили Килиана Мбаппе и Неймара в обход всех финансовых правил и указов. Многие представители СМИ посчитали, что французам придётся с кем-то из своих звёзд расстаться, чтобы не гневить общественность и привести в порядок свою смету. Но пока воз и ныне там, где его и оставили шейхи.

«Сити», кстати, могли даже отстранить от выступления в Лиге чемпионов, устроив показательную порку за то, что они позволили себе обманывать всё футбольное сообщество. Но тут как в России: много говорится, но мало что делается.

Слуцкий снова в деле

Леонид Слуцкий после неудачной попытки попробовать себя в чемпионате Англии оказался в Голландии. Там ему с лёта доверили работу с «Витессом», который ведёт плотное сотрудничество с «Челси». Да-да, именно с тем клубом, которым владеет Роман Абрамович, трудоустраивавший Слуцкого в «Халл Сити».

Не сказать, что в Арнеме у Леонида Викторовича сразу попёрло, за первые 15 туров в активе его подопечных всего шесть побед и седьмая строчка в турнирной таблице. Да, есть более статусные «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд», к которым в этом сезоне примкнул ещё и «Утрехт». Если первые три клуба кажутся незыблемыми грандами, явными фаворитами, то последняя команда вполне по зубам «Витессу».

Леонид Слуцкий Dmitry Golubovich/Global Look Press

Компанию Леониду Викторовичу с января 2019 года составили братья Березуцкие, которые этим летом завершили свою спортивную карьеру. Они уже побывали в расположении команды, ознакомившись с условиями труда.

Ясно, что в Голландии у Слуцкого будет больше времени, обширнее карт-бланш и всё такое, но вряд ли руководство будет довольно, если коллектив из Арнема останется без еврокубков на следующий год. А зачем ещё было тогда звать именитого российского специалиста? Не для того, чтобы плескаться в середине турнирной таблицы. Всегда ведь хочется большего.

Лига дня всех наций

Реформы футбола начались не только с введения VAR и прочей техники, но и с добавлением в календарь турнира Лига наций УЕФА, который должен заменить скучные товарищеские игры сборных. Тестовый сезон показал, что не все отнеслись к нововведению с должной отдачей.

Если брать на примере России, то подопечные Станислава Черчесова не смогли выполнить задачу в повышении в классе, хотя казалось, что нам всё по силам. Но противостояния со шведами и турками запомнятся, как и то, что действительно стало интереснее следить за футболом.

Сборная России по футболу Сергей Булкин/News.ru

Эти матчи помогли сбить золотой налёт с команды, которая ещё не так давно была грозной силой на чемпионате мира. Ничего, нам не привыкать влюбляться и разочаровываться в своей сборной. Проходили неоднократно.

А вот немцы не смогли сдюжить с голландцами и французами, покинув дивизион А. Некогда крепкая машина Йоахима Лёва начала давать сбой ещё на чемпионате мира — 2018, а в Лиге наций развалилась окончательно. Даже появились слухи, что бундестренер рискует встать на биржу труда в ближайшее время, но пока вроде до таких шагов не дошло.

Новый турнир также разыграет сразу несколько путевок в финальную часть чемпионата Европы — 2020, позволив командам до завершения отборочного цикла к ЧЕ достать себе заветный квиток на турнир. А почему нет?

Венгер, Зидан и Моуринью вышли на биржу труда

Многие давно ждали, что Арсен Венгер решится наконец-то покинуть «Арсенал», и вот минувшим летом французский специалист оставил свой пост. За 22-летнюю карьеру во главе «канониров» коуч сумел выиграть 17 различных трофеев, среди которых значатся три чемпионства.

Последняя тренерская глыба раскололась и сошла с дистанции. Со времён Алекса Фергюсона так долго с командами в АПЛ никто не работал. Но что удивительно — Венгер не планирует завершать свою карьеру, а планирует поработать ещё с какой-то командой. Его ещё летом активно сватали в ПСЖ, но что-то не сошлось.

Мадридский «Реал» вслед за Криштиану Роналду лишился и Зинедина Зидана, который трижды подряд помог «сливочным» поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Зизу трудился в структуре мадридцев с 2013 года, успев побывать и в роли ассистента главного тренера, поруководить «Кастильей», а с 2016 встать у руля главной команды.

Зинедин Зидан imago sportfotodienst/Global Look Press

Помимо трёх побед в Лиге чемпионов, он дважды брал Суперкубок УЕФА, дважды — клубный чемпионат мира. И в довесок к этому — по одному разу Кубок Испании и чемпионство. Солидный послужной список для молодого и амбициозного специалиста, но проблемы с руководством команды заставили Зидана подать в отставку.

Неудовлетворительные результаты «Манчестер Юнайтед» вместе с конфликтами внутри команды оставили без работы Жозе Моуринью. Уже давно поговаривали, что португальцу надо дать вольную, ещё летом виделся такой расклад, но боссов клуба смущала солидная сумма отступных.

«Особенный» почти оставил МЮ без Лиги чемпионов на следующий сезон. И чтобы этого всё же не произошло, решили отправить Жозе на заслуженных отдых. Команда уже устала от него, надо попробовать что-то новое. Вот, к слову, хотят позвать вышеназванного Зидана. Некоторые СМИ сватали в «Манчестер» даже самого Венгера, но «временщиком» взяли Уле Гуннара Сульшера.