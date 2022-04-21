Журналы GQ, Vogue и Glamour могут исчезнуть с российских полок

Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, заявил о закрытии франшизы в России. Компания больше не будет вести издательскую деятельность на территории страны, передаёт РИА Новости.

Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке, — сказано в опубликованном на сайте Condé Nast письме к сотрудникам от его главы Роджера Линча.

Он отметил, что Condé Nast планирует сохранить 10% российского штата. Эти сотрудники, по словам Линча продолжат выполнять часть своих обязанностей.

В начале марта Condé Nast объявил о намерении приостановить издательскую деятельность в России. В качестве причины Роджер Линч назвал изменения в российском законодательстве. Тогда глава Condé Nast отметил, что приоритетом для издательского дома является возможность «создавать контент без риска для безопасности наших сотрудников».

Ранее Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию сайта The Moscow Times. Издание сообщило, что в базе данных ведомства решение Генпрокуратуры упоминалось вместе со статьёй, опубликованной на сайте русскоязычной версии издания 4 апреля. В этом материале говорилось об отказе сотрудников российского спецназа участвовать в специальной операции на территории Украины.