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Сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства Томска написали заявление в прокуратуру на пятилетнюю сироту с требованием оплатить долги после смерти её отца.

Девочке в наследство досталась квартира в ноябре 2018 года. Её отец не платил за услуги ЖКХ, вёл асоциальный образ жизни и умер в 2016 году. Ребёнок не вступил в права наследования, но управляющая компания потребовала заплатить за долги мужчины.

После того, как опекун несовершеннолетней обратился в прокуратуру, надзорное ведомство добилось списания долгов по ЖКХ со счёта пятилетней сироты, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Ранее в подмосковном Красногорске коллекторы напали на мужчину и его девятилетнюю дочь возле подъезда их дома. Несколько человек подошли к отцу, который гулял с ребёнком, и заявили, что представляют банк, в котором мужчина взял кредит. Во время разговора они достали травматический пистолет и открыли огонь по должнику и его дочери, писал News.ru.