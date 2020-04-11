Жители Патриарших отбили гулявшую с собакой женщину у полиции

https://static.news.ru/photo/863b40b6-7bfd-11ea-b6e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов на Патриарших прудах в Москве попытались задержать местную жительницу Ольгу Грубиян, которая гуляла с собакой. Другие люди вступились за женщину, и силовики отпустили её.

Она рассказала журналистам «Медузы», что выступает против строительства ресторана-павильона на берегу. Ольга надела на себя и на собаку повязку «Спасём Патрики» — лозунг активистов.

Я несколько кругов сделала с собакой, но, видимо, повязки сработали как красная тряпка для быка. Мы тихо-мирно шли, я услышала топот ног. Меня схватили. Поволокли. Ничего не объяснили. Бедная собака в непонимании, — поделилась она.

Полицейские скрутили женщину и поволокли её по гальке. Они не объяснили причину задержания и отказались сообщить о ситуации мужу, чтобы передать собаку.

Крутили меня жёстко, будто я сторонница Навального или ещё что-то, но в итоге никуда не увезли, — добавила она.

Местные жители не позволили вывести Грубиян из парка и перекрыли выход ограждением. Женщина уверена, что начальник МВД по Пресненскому району Василий Разыграев, находящийся в этот момент рядом, дал полицейским команду отпустить её.

Ранее, как писал NEWS.ru, силовики задержали на Патриарших прудах гулявшего с собакой Иисуса Воробьёва. Его оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Сам Воробьёв позже утверждал, что карантинных мер не нарушал, так как Патриаршие пруды не входят в список запрещённых мэрией мест для посещения.

Внимание СМИ этот инцидент привлёк в том числе и потому, что полицейские не позволили Иисусу отвести собаку домой. Задержанного посадили в полицейскую машину и уехали, а собака осталась без присмотра на улице. Позже выяснилось, что пёс нашёл дорогу домой и с ним всё в порядке.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина «О введении режима повышенной готовности» содержит норму о том, что прогулки и посещение городских парков и зон отдыха запрещены до 1 мая 2020 года. Выгул собак разрешён на расстоянии не более 100 метров от дома.