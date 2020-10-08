Жириновский предложил наградить орденами учёных центра Гамалеи

https://static.news.ru/photo/80a0cc74-097f-11eb-a49d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом следует выдвинуть на Госпремию, а также отметить орденами «За заслуги перед Отечеством» или орденами Александра Невского. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ведь люди работали без сна, первые эксперименты провели на себе самих, в итоге мы первыми вышли на путь всеобщей вакцинации от COVID, — цитирует политика РИА Новости.

Он подчеркнул, что специалисты, создавшие вакцину от коронавируса, непременно должны быть поощрены на самом высоком уровне. Жириновский также напомнил, что ЛДПР ранее уже предлагала наградить врачей центра и выделить им премию за разработку препарата.

Как писал NEWS.ru, в думском комитете по охране здоровья предложили выдвинуть сотрудников центра Гамалеи на Нобелевскую премию в 2021 году. По мнению депутатов, мировое сообщество должно отметить прорыв, который обеспечили российские учёные.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, интерес к вакцине, созданной центром Гамалеи, продолжает расти. На сегодняшний день заявки на её приобретение подали свыше 40 стран Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.