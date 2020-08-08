Жириновский рассказал, как его наказали за первый поцелуй

https://static.news.ru/photo/db263956-d96c-11ea-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский парламентарий Владимир Жириновский рассказал о том, какие вопросы не должна затрагивать государственная власть и пояснил, почему он является ярым сторонником «свободы личности». Своими размышлениями лидер ЛДПР поделился в своём Telegram-канале.

В качестве примера Жириновский привёл случай из своей молодости, который случился с политиком в школе.

В детском лагере поцеловал девочку из другого класса. Из-за этого учитель устроила собрание и предложила проголосовать, осуждают ли они мой поступок. Меня поставила спиной к ребятам, чтобы я не мог увидеть, кто как голосует. И все как бараны подняли руку. Ни один не заступился, — вспомнил Жириновский.

В пятницу Жириновский признался, что сожалеет об ошибках прошлого, в том числе о женитьбе. По словам политика, ему бы хотелось иметь хорошую семью, друзей детства. Однако ему пришлось столкнуться с завистью товарищей и злостью со стороны близких. Лидер либерал-демократов пожалел о том, что не родился в Саратове и не прожил там жизнь, сохранив дружбу с друзьями детства и женившись по любви. А на пенсии ему хотелось бы «сидеть на Волге».

Как писал NEWS.ru, свою политическую деятельность Жириновский оценил «на четвёрку» и подчеркнул, что он возглавляет партию, которая нужна России.