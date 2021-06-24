Жара в Москве продолжила бить рекорды

Температура в Москве третий день подряд бьёт рекорды. 24 июня воздух прогрелся до максимальных значений для этого дня, рассказал журналистам РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на станции, расположенной на ВДНХ, зафиксирована температура в +33,8 градуса. Предыдущий рекорд держался с 1948 года.

Это значит, что рекордное значение, которое было за 143 года наблюдений, оно было 33,5. Сейчас рекорд этого дня преодолён, — отметил он.

Метеоролог добавил, что эксперты увидели только факт преодоления рекорда. При этом максимальная температура за день будет известна только к вечеру 24 июня.

Ранее ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков рассказал, что жаркая погода на территории европейской части России сохранится до конца текущей недели и может продолжиться на следующей. По его словам, причиной жары является мощный антициклон, который синоптики называют блокирующим. Он сдерживает перенос воздуха, поэтому высокая температура может сохраняться долгое время.