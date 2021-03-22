Защита Навального обжалует отказ возбуждать дело о его отравлении

https://static.news.ru/photo/695b81c6-8b07-11eb-b7e7-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Юристы планируют обжаловать решение 235-го гарнизонного военного суда, который отклонил жалобу на отказ следователя Главного военного следственного управления СК проводить проверку отравления Алексея Навального, рассказал защитник оппозиционера.

Он не уточнил, когда и в какие инстанции будет подана апелляция, передаёт РИА Новости. Адвокат оппозиционера Вячеслав Гимади отметил, что отравление Навального может быть расследовано на уровне международных организаций.

Два полковника сделали всё, чтобы отравление Навального расследовалось на международном уровне: в ЕСПЧ, ОЗХО и ООН. Суд согласился с ними, тоже хочет международного расследования, — написал он в Twitter.

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22 марта органы следствия управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по результатам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Дело рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде.

Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Политик был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.