Захватчик банка пошёл на дело с ножом и двумя упаковками лапши

https://static.news.ru/photo/8ffca0d8-9d0c-11ea-9c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Складной нож и две упаковки лапши быстрого приготовления нашли в рюкзаке у мужчины, захватившего отделение Альфа-Банка в центре Москвы.

В полиции предполагают, что у злоумышленника может не быть определённого места жительства, сообщает издание РБК в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что нападавшего зовут Алексей Барышников. Он приехал в столицу из Нижневартовска. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Сотрудники полиции не могут допросить его, поскольку он находится в состоянии опьянения.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина пытался ограбить банк. Он захватил заложников и требовал крупную сумму денег, угрожая взорвать здание.