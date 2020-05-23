Общество

Захватчик банка пошёл на дело с ножом и двумя упаковками лапши

18:36, 23 мая 2020 23
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Складной нож и две упаковки лапши быстрого приготовления нашли в рюкзаке у мужчины, захватившего отделение Альфа-Банка в центре Москвы.

В полиции предполагают, что у злоумышленника может не быть определённого места жительства, сообщает издание РБК в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что нападавшего зовут Алексей Барышников. Он приехал в столицу из Нижневартовска. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Сотрудники полиции не могут допросить его, поскольку он находится в состоянии опьянения.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина пытался ограбить банк. Он захватил заложников и требовал крупную сумму денег, угрожая взорвать здание.

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