https://static.news.ru/photo/202a17ae-50d6-11ea-9844-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Русской православной церкви, представители которой считают возможным называть живущих в гражданском браке женщин проститутками, должно быть некое аналогичное определение и для мужчин. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Facebook она написала «одну просьбу» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать? — задала вопрос Захарова.

Широкая общественная дискуссия возникла после того, как протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками. По его словам, женщины «сами не понимают», что такое брак, а мужчины, живущие в гражданском браке, якобы не считают женщин за жён.

Позднее священнослужитель отказался извиняться за свои слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

Тем не менее, несмотря на устоявшееся в обществе понимание гражданского брака как отношений без регистрации в ЗАГСе, с точки зрения религии так называются семьи, которые оформили свои отношения официально, но не венчались в церкви. Отношения без штампа в паспорте правильнее считать сожительством, подчёркивают оппоненты священника. Они уверены, что, говоря именно о гражданском браке, Димитрий Смирнов не мог забыть о столь важном с точки зрения Церкви нюансе. Таким образом, истинный посыл его слов может быть иным.

В Русской православной церкви тем временем заявили, что протоиерей не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом, отметили там, отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, писал NEWS.ru.