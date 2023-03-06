Забыл про 8 Марта: лучшие подарки женщинам на скорую руку Что преподнести женщине, если не успел заранее подготовить подарок

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Согласно свежему опросу компании «Нетология», лучшими подарками на 8 Марта женщины считают букет цветов, домашний вечер с любимыми напитками, едой и приятный сюрприз. А самыми непопулярными оказались сладости и парфюмерия. Но что делать, если мужчина не успел подготовится к Международному женскому дню? Эксперты дали советы по экстренному выбору подарка. NEWS.ru составил рейтинг лучших сюрпризов.

Пять вариантов неожиданных подарков на 8 Марта

Выбор подарка всегда осложняется тем, что женщины могут купить себе сами почти все. Любой подарок может стать «еще одной повседневной вещью», сообщила в беседе с NEWS.ru медицинский психолог сети клиник «Семейная» Мария Конончук. Поэтому презент на 8 Марта должен стать неожиданностью.

Самое главное, на что стоит обратить внимание — индивидуальные особенности человека, его предпочтения. Следует избегать общего подхода вроде «всем женщинам нравится», «сейчас спросом пользуется...», «это очень модно...».

Мария Конончук перечислила несколько вариантов неожиданных подарков, которые подойдут почти любой женщине и обрадуют ее:

1. Яркие эмоции, ощущения. Например, курсы экстремального вождения, сертификаты на различные виды массажа, флоатинг, полет в аэротрубе, путешествия.

2. Раскрытие потенциальных возможностей. Например, сертификаты на обучение. Мало кто пойдет и купит себе курсы бариста, сомелье, урок «макияжа для себя».

3. Еще женщины обрадуются билетам на выставку, познавательную экскурсию, в театр, приглашению на фотосессию.

4. Сертификат для приобретений по нужному профилю. Владелец сертификата имеет потрясающую возможность самостоятельно выбрать подарок из нескольких вариантов и радоваться ощущениям.

5. Товары для красоты и здоровья (различные массажеры, фитнес-приборы).

Такие подарки, как парфюмерия, косметика, нижнее белье, обувь другие товары личного пользования можно преподносить в случае, когда вы уверены именно в этом товаре, бренде, размере, цвете, вы сами видели и зафиксировали в своей памяти, что партнеру подошло и он желает именно этот предмет.

Как обойтись вообще без подарка

Внимание и забота — вот чего в первую очередь не хватает современным женщинам. Эти знаки гораздо важнее материальных ценностей. Многие дамы неплохо зарабатывают и могут купить себе нужные вещи самостоятельно. А вот эмоции всегда бесценны, отметила в беседе с NEWS.ru блогер, общественный деятель Екатерина Величкина.

Если мужчина не успел купить женщине подарок, он может вместе с ней пойти и выбрать презент. Так мужчина убивает двух зайцев: во-первых, уделяет внимание женщине, во-вторых, проводит совместный досуг. На 8 Марта можно просто предложить: пошли вместе с магазин. Уверяю вас, что большинство женщин воспримет эту идею с радостью, потому что купленная совместно вещь всегда приносит больше радости. Екатерина Величкина блогер, общественный деятель

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Другой вариант подарка — совместная спа-программа или йога для двоих. Женщина получит удовольствие как от самой процедуры, так и от общения со своим возлюбленным. Также многие обрадуются совместному уроку танца.

Современные пары мало времени проводят вместе. У нее своя работа, у него своя. Времени друг на друга постоянно не хватает. Поэтому пусть 8 Марта будет днем только для них двоих, — говорит Величкина.

Инициатива со стороны мужчины — вот, что любая женщина оценит по достоинству. В современном мире женщины очень активны. 8 марта муж может устроить для жены «день релакса» — полностью взять на себя все бытовые хлопоты, провести время с детьми, приготовить обед или ужин.

Какие подарки нельзя дарить на 8 Марта

Эксперт перечислила подарки, которых следует избегать, чтобы не расстроить женщину. В первую очередь это товары из супермаркетов с пометкой «подарки к 8 Марта». Они всегда вызывают разочарование.

Случай из жизни. В супермаркете на стенде было написано: забыл купить подарок? Вот тебе варианты. Там сковородки, кастрюли, какие-то наборы косметики. Мужчина взял что-то. А потом через несколько дней они приходят с женой в тот же магазин. И она видит этот стенд и свой подарок. Конечно, стало неприятно, — рассказала эксперт.

Подарок с выгодой для себя еще более плохая идея, уверена Величкина. Например, мужчина дарит жене хороший утюг, чтобы ей «проще и быстрее было гладить ему же рубашки». Вдвойне хуже, если она накануне просила не дарить утюг, а намекала на что-то другое.