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Самый редкий представитель семейства кошачьих — забайкальский манул вернётся в Московский зоопарк. Его приезд ожидается в апреле, к этому времени животному готовят вольер.

Специалисты меняют грунт, ставят деревянные домики и полочки, позже высадят кустарники, которые манул будет использовать как укрытие, сообщает «Москва 24». Сотрудники зоопарка рады новому жильцу. Палласов кот, который служил символом зоопарка, умер в январе от прогрессирующей болезни.

Первые манулы на территории зоопарка появились в 1949 году. В 1987 году животное выбрали символом зоопарка. С 1975 года на свет появились более 150 котят в зоопарке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что манул из Московского зоопарка, который целый год боролся с опухолью, умер 3 января. Об этом сообщает сайт столичного зоосада.