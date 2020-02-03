Самый редкий представитель семейства кошачьих — забайкальский манул вернётся в Московский зоопарк. Его приезд ожидается в апреле, к этому времени животному готовят вольер.
Специалисты меняют грунт, ставят деревянные домики и полочки, позже высадят кустарники, которые манул будет использовать как укрытие,
Первые манулы на территории зоопарка появились в 1949 году. В 1987 году животное выбрали символом зоопарка. С 1975 года на свет появились более 150 котят в зоопарке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что манул из Московского зоопарка, который целый год боролся с опухолью, умер 3 января. Об этом сообщает сайт столичного зоосада.
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