Юрист рассказала, можно ли выбрасывать квитанции по оплате ЖКУ Юрист Васильева: документы по оплате ЖКУ лучше хранить не менее трех лет

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Квитанции по оплате ЖКУ лучше не выбрасывать, а хранить не менее трех лет, а лучше больше, рассказала aif.ru юрист доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева. По ее словам, эти документы являются доказательством начисления платежей.

В нашей стране существует поговорка — «без бумажки ты букашка», поэтому чеки и квитанции об оплате могут быть полезны для подтверждения добросовестности оплаты и разрешения споров по вопросам коммунальных платежей в будущем, — объяснила эксперт.

Юрист отметила, что многие собственники оплачивают счета через онлайн-банки, поэтому в таком случае доказательством платежа может быть выписка с расчетного счета. Если нет возможности или желания хранить документы в печатном формате, можно делать акт сверки платежей раз в год.

Ранее стало известно, что бумажные квитанции за оплату ЖКУ могут заменить на электронный вариант. Согласно инициативе Госдумы, это позволит избежать ошибок при выставлении счета и сэкономит бюджет государства.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что россияне периодически сталкиваются с ситуацией, когда по тем или иным причинам теряют возможность оплачивать услуги ЖКХ. По его словам, это может произойти из-за временной нетрудоспособности, потери работы или снижения дохода в кризисный период. При этом, даже оказавшись в сложной ситуации, можно легально отсрочить платежи за коммунальные услуги, пояснил эксперт.