В России могут исчезнуть бумажные квитанции за ЖКУ В Госдуме РФ поддержали замену бумажных счетов за ЖКУ на электронные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бумажные квитанции за оплату ЖКУ могут заменить на электронный вариант, передают «Известия» со ссылкой на документ депутатов «Единой России» из Краснодарского края, одобренный в Госдуме РФ. Согласно инициативе, это позволит избежать ошибок при выставлении счета и сэкономит бюджет государства.

Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме, — говорится в заключении.

Депутаты предложили россиянам самостоятельно выбрать, каким из вариантов им удобнее расплачиваться. Для перехода на электронную версию счета понадобится написать соответствующее заявление.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что жители РФ периодически сталкиваются с ситуацией, когда по тем или иным причинам теряют возможность оплачивать услуги ЖКХ. По его словам, это может произойти из-за временной нетрудоспособности, потери работы или снижения дохода в кризисный период. При этом, даже оказавшись в сложной ситуации, можно легально отложить платежи за коммунальные услуги, пояснил эксперт. Отсрочку или рассрочку могут предоставить на срок от двух до шести месяцев.