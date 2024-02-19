Назван способ отсрочить оплату счетов за ЖКУ Юрист Русяев: можно легально отсрочить платежи за коммунальные услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне периодически сталкиваются с ситуацией, когда по тем или иным причинам теряют возможность оплачивать услуги ЖКХ, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, это может произойти из-за временной нетрудоспособности, потери работы или снижения дохода в кризисный период. При этом, даже оказавшись в сложной ситуации, можно легально отсрочить платежи за коммунальные услуги, пояснил эксперт.

Чтобы получить отсрочку, в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с соответствующим заявлением. К нему стоит приложить документы, подтверждающие, что вы действительно временно не можете платить по счетам. Предоставить нужно справку об утрате трудоспособности, справку о потере работы из центра занятости или другие документы о сложившейся трудной жизненной ситуации, — рассказал Русяев.

Юрист отметил, что отсрочку или рассрочку могут предоставить на срок от двух до шести месяцев. За это время, по его словам, накопившийся долг можно будет погасить частями, без штрафов и пени.

Однако полностью освободить от оплаты коммунальных платежей на неопределенный срок управляющие компании и поставщики ресурсов не имеют права. По закону они обязаны взимать плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги для своего финансового обеспечения, — заключил Русяев.

Ранее ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина разработали устройство, позволяющее снизить затраты на отопление. Речь идет о приборе для вентиляции помещений, который сводит к минимуму затраты энергии на температурную доводку. По словам ученых, благодаря устройству можно полностью исключить платежи за отопление.