Юрист рассказал, как восстановить потерянные документы на квартиру Юрист Желнин: документы на квартиру восстановят у нотариуса или в Росреестре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потерянные документы на недвижимость, в том числе на квартиру, можно восстановить у нотариуса, в агентстве недвижимости или в Росреестре, рассказал NEWS.ru Дмитрий Желнин. Он отметил, что первоочередным шагом в данной ситуации станет получение выписки из ЕГРН.

Первоочередной шаг — получение выписки из ЕГРН, она официально подтверждает право собственности. Свидетельство о праве собственности, выданное ранее, уже не имеет юридической силы, все данные хранятся в ЕГРН. По этой же причине потеря договора купли-продажи, дарения или долевого участия не критична. Но для собственного спокойствия их можно восстановить у нотариуса, в агентстве недвижимости, где сделка совершалась, или запросив дубликат в Росреестре, — добавил Желнин.

Риелтор Олег Бендриков ранее рассказал, что небольшой косметический ремонт и отсутствие хлама помогут продать даже так называемую «бабушкину квартиру». Предпродажную подготовку можно провести самостоятельно. В первую очередь следует починить все сломанное, например, заменить дверные ручки и перегоревшие лампочки.