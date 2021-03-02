Яровая призвала СК найти причастных к суицидному челленджу в соцсетях

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Зампред Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой выявить организаторов распространения в соцсетях информации, призывающей несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни действий. Недавно в TikTok появился челлендж, агитирующий подростков к массовому самоубийству.

В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных, опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также департаментом образования Москвы, — цитирует ТАСС Яровую.

Она подчеркнула, что мер, принимаемых Роскомнадзором, недостаточно, так как для решения этой проблемы необходима помощь правоохранителей.

Яровая направила запрос на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой не допустить причинения вреда здоровью детей и установить лиц, причастных к организации и совершению этих преступных действий.

В 2017 году Госдума приняла закон, определяющий уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях.

Как писал NEWS.ru, ранее департамент образования Москвы инициировал рассылку в школьных родительских чатах информации о появившемся в TikTok челлендже с призывами массового суицида. В ведомстве также отметили, что «московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу, в том числе по выявлению и помощи в решении психологических сложностей».

TikTok — это соцсеть, в которой пользователи создают и смотрят короткие видео. Сервис принадлежит пекинской компании ByteDance. Международную версию запустили в 2018 году.