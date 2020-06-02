«Яндекс» запустил бронирование лекарств в аптеках

https://static.news.ru/photo/174c802a-a15a-11ea-8f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут забронировать лекарство в аптеках при помощи сервисов «Яндекса». Данные о том, какие препараты доступны для резерва, будут получены напрямую из аптек.

Чтобы проверить, где есть нужный препарат, нужно будет поискать его на Яндексе, в Здоровье или Картах. Информация о наличии и ценах обновляется в реальном времени. К сервису уже подключились 2300 аптек объединения АСНА. О намерении присоединиться к проекту объявили «Эркафарм» и «Здравсити». Общее количество аптек, задействованных в этом процессе, планируется довести до 17000.

Благодаря этому нашим пользователям будет проще понять, где и по какой цене можно приобрести нужные препараты. Это удобно и для самих аптечных сетей — мы показываем их ассортимент многомиллионой аудитории сервисов Яндекса, — сообщил руководитель проекта Вячеслав Горлицкий.

Сервис не только найдёт нужное лекарство, но и позволит сравнить, сколько стоит препарат в разных аптеках.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Яндекс» заканчивает этап проекта «Помощь рядом», в рамках которого тесты на коронавирус развозились на дом. Вместо этого компания направит все ресурсы на помощь в организации поездок медиков и соцработников.

В рамках проекта водители «Яндекса» развозили медработников лабораторных служб по адресам для сбора анализов на коронавирус, после чего отвозили их обратно в лаборатории.