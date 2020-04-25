Врачи во Владимире отказались проверять семью больного COVID-19

https://static.news.ru/photo/a6d9ccb8-879a-11ea-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Lichius / CHROMORANGE/Global Look Pess

Во Владимирской области врачи отказали в помощи женщине, муж которой заболел коронавирусом. Узнав о диагнозе супруга, женщина обратилась в поликлинику, чтобы понять, есть ли у неё пневмония. В поликлинике на просьбу жительницы выдать направление на компьютерную томографию лёгких ответили отказом.

У меня появилась небольшая тяжесть в грудной клетке. У сына десяти лет воспалились глаза. Звонила в поликлинику несколько раз. Врач отказался прийти и отказался дать направление на КТ. А как тогда понимать, что у нас с лёгкими? — возмущается женщина.

По её словам, она обзвонила горячие линии. Однако везде ей отвечают отказом и велят сидеть дома во избежание уголовного наказания за нарушение карантина.

Звоню сегодня врачу и спрашиваю, как нам лечиться. В поликлинике говорят: «Не знаем! Сидите дома!» Сижу дома. Плачу, — рассказала она в письме KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что девять новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Ненецком автономном округе (НАО). Общее число инфицированных в регионе составляет 10 человек. Заразившиеся коронавирусом являются сотрудниками организаций, расположенных на Варандее. Один из них госпитализирован в Ненецкую окружную больницу. Остальные проходят лечение по месту работы.