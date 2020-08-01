Врачи не узнали приехавшего в коронавирусную больницу Путина

https://static.news.ru/photo/206b08c0-d3f0-11ea-88d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин остался неузнанным во время визита в больницу в Коммунарке, ставшую одним из главных центров по приёму инфицированных во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал главный врач клиники Денис Проценко.

Несмотря на то что глава государства был облачён в противочумный костюм, который отличался от всех остальных ярко-жёлтым цветом, персонал ни о чём не догадался, так как приезд Путина был внезапным для всех.

Врачи и медсёстры, которые видели президента только в реанимации и приёмном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в жёлтом защитном костюме, — признался Проценко в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что и сам ожидал лишь мэра Москвы Сергея Собянина, поэтому к визиту главы государства в так называемую красную зону Коммунарки не готовился. В тот день, будучи ещё и главным анестезиологом-реаниматологом столицы, он находился в «красной зоне» НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на совместном обходе с руководителем медучреждения Сергеем Петриковым.

При этом смартфон Проценко с собой не взял: в Коммунарке в стерильной зоне используют прорезиненные аппараты IP-телефонии, а в корпусе с заболевшими COVID-19 НИИ имени Н. В. Склифосовского — рации.

Лишь после этого, забрав свой телефон у помощницы Петрикова, Проценко увидел несколько пропущенных вызовов, в том числе из Министерства здравоохранения и от мэра города.

Я набрал Сергея Семеновича [Собянина]. Он спросил, где я, и, выслушав ответ, сказал: «Сейчас придёт машина. Хочу с вами поговорить. Встретимся в Коммунарке». В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей... Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал [автомобиль президентского кортежа марки] «Аурус», и тут я до конца всё понял, — поделился воспоминаниями Проценко.

Он добавил, что во время визита Путина «ни коптеры вокруг не летали, ни какие-то дополнительные меры не вводились», поскольку территория больницы — и без того закрытая, а вход и въезд осуществляется через контрольно-пропускной пункт.

Президент побывал в больнице в Коммунарке 24 марта, когда эпидемия коронавируса в России только начала набирать обороты. Тогда глава государства пообщался с главврачом и навестил пациентов. Некоторое время спустя его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал поездку спонтанной.

Спустя несколько месяцев, в конце июня, Путин объяснил смысл своего визита в «красную зону». По его словам, «одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть». Он признал, что подвергал себя риску, но назвал его оправданным.